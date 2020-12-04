Росстат совместно с Минэкономразвития России проведет сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов МСП по итогам 2020 года. Оно пройдет в первом полугодии 2021 года во всех субъектах России, говорится в сообщении МЭР.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. В соответствии с законодательством участие в ней является обязательным.

«Данные о компаниях, фактически осуществляющих деятельность в 2020 году, помогут сформировать полную и объективную информационную основу для выстраивания адресной системы поддержки МСП, успешной реализации государственной политики по развитию предпринимательства и выполнения задач, обозначенных президентом Российской Федерации по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике страны», — отмечается в сообщении.

Кроме того, итоги сплошного наблюдения позволят сформировать информацию, необходимую для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов России в сфере развития МСП.

По итогам 2019 года малый бизнес в России — это порядка 75% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 22 млн занятых.