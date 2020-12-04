Объем международных резервов России уменьшился в ноябре на 169 млн долларов, свидетельствуют данные Центробанка.

Так, по состоянию на 1 декабря показатель равнялся 582,676 млрд долларов против 582,845 млрд на 1 ноября текущего года.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как показывает статистика ЦБ, причиной снижения показателя в ноябре стало уменьшение стоимостного объема монетарного золота — со 138,657 млрд долларов на начало отчетного месяца до 133,67 млрд на 1 декабря. Валютные резервы при этом выросли: в частности, резервы в иностранной валюте — с 432,206 млрд долларов на 1 ноября этого года до 436,885 млрд на 1 декабря, резервы в СДР — с 6,857 млрд до 6,946 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,124 млрд до 5,175 млрд долларов.

Напомним, в октябре и сентябре этого года российские ЗВР также сократились. До этого, летом, был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.

За январь — ноябрь текущего года международные резервы России увеличились на 28,317 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов (в 2018-м — примерно на 35,8 млрд).

