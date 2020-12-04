Директор Сочинской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Ольга Сперанская награждена Почетной грамотой администрации города Сочи.
Торжественный прием и церемония чествования лучших специалистов по случаю Дня банковского работника состоялись в мэрии накануне. Награды, подписанные мэром Алексеем Копайгородским, вручал заместитель главы городской администрации Сергей Белоусов.
Подчеркивается, что Почетная грамота представителю КБ «Кубань Кредит» была вручена за высокий профессионализм и личный вклад в развитие банковской сферы города-курорта.
Кроме того, благодарностью от администрации отмечена заместитель руководителя Сочинской дирекции по розничному бизнесу Елена Пуховская.
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