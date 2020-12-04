Торжественный прием и церемония чествования лучших специалистов по случаю Дня банковского работника состоялись в мэрии накануне. Награды, подписанные мэром Алексеем Копайгородским, вручал заместитель главы городской администрации Сергей Белоусов.

Подчеркивается, что Почетная грамота представителю КБ «Кубань Кредит» была вручена за высокий профессионализм и личный вклад в развитие банковской сферы города-курорта.

Кроме того, благодарностью от администрации отмечена заместитель руководителя Сочинской дирекции по розничному бизнесу Елена Пуховская.