Первая онлайн-сделка в рамках нового сервиса была проведена накануне.

Реализованный проект включает полный набор услуг по государственной регистрации в Росреестре договоров, где залогодателем выступает юридическое или физическое лицо. Взаимодействие осуществляется посредством электронного документооборота по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. При подписании могут быть использованы электронно-цифровые подписи различного вида, в том числе облачные.

Новый сервис особо актуален в условиях действия ограничительных мер и самоизоляции, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Он обеспечивает заемщикам удобный и оперативный способ оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы. Для банка нововведение значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр.

В настоящее время предоставление услуги возможно только для корпоративных клиентов Головного банка в Краснодаре, но с 2021 года она станет доступна и в других дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит».