Обновленное исследование по итогам октября 2020 года подготовила компания «Медиалогия».

Эксперты проанализировали присутствие в информационном пространстве кредитных организаций, работающих на территории Российской Федерации. Рейтинг составлялся на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 59 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Размер МедиаИндекса, влияющий на позиции в исследовании, определялся по количеству упоминаний банков в инфополе. У КБ «Кубань Кредит» он равняется 1 718. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Чаще всего кредитная организация упоминалась в октябре в СМИ в связи с заключением соглашения с ПФР об информационном обмене, продлением программы льготного кредитования аграриев и введением в линейку новых банковских продуктов.