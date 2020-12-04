Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Об этом в понедельник сообщил автор инициативы, член комитета Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Я предлагаю внести поправки в 152-ФЗ [«О персональных данных»] и расширить его понятием «общедоступные персональные данные» — чтобы дать каждому гражданину РФ право решать, какую информацию о себе он готов сделать достоянием общественности. Также с принятием законопроекта станет значительно легче бороться с теми сайтами, которые публикуют чужие персональные данные», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в сфере оборота персональных данных «пора навести порядок». «Согласились со мной и члены комитета: они единогласно проголосовали за вынесение законопроекта на первое чтение, которое состоится уже совсем скоро», — проинформировал парламентарий.



Документ был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно законопроекту, согласие субъекта персональных данных является исключительным правовым основанием для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора.