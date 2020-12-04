Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке. Новый онлайн-сервис предназначен для торговли акциями , облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса.

«Начинающие инвесторы нередко боятся совершить ошибку из-за отсутствия опыта и практических навыков инвестирования. Для того чтобы безопасно знакомиться с миром инвестиций, в приложении есть возможность сформировать бесплатный демопортфель, то есть сразу после регистрации клиент может открыть учебный счет и попробовать свои силы на фондовом рынке без реальных вложений денежных средств», — говорится в релизе.

Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента бесплатно. Также брокером не взимаются комиссии за зачисление и вывод денежных средств в рублях. Комиссия взимается только за совершаемые операции: 0,06% от суммы сделки (но не менее 10 рублей за фондовый рынок и 60 рублей за валютный рынок).



Отмечается, что в приложении собраны актуальные новости, а также детальная информация о компаниях — эмитентах, включая их финансовые показатели. «Продвинутые» фильтры инструментов помогут формировать шорт-листы бумаг, сортируя компании по отраслям и другим параметрам. Вложившись в ценные бумаги, клиент сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам», — уточняют в банке.

Приложение можно скачать в App Store или Google Play. Клиентам также доступна веб-версия приложения.