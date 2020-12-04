Газпромбанк запускает акцию «Декабрьский ставкобум», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Только с 7 по 13 декабря оформить кредит наличными на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей можно по ставке 5,9% годовых», — говорится в релизе.

Ставка 5,9% годовых действует при условии оформления личного страхования, уточняют в банке.



Подать заявку на кредит можно в отделениях банка, на сайте или через кол-центр. При оформлении кредита до 1 млн рублей на сайте банка, в отделении или в мобильном приложении понадобится только паспорт.



