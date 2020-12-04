Порядка 36 млрд рублей выплатили россияне — должники после ограничения им выезда за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«В результате применения в отношении должников временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации за 10 месяцев 2020 года взыскано порядка 36 миллиардов рублей», — сказали в ведомстве.

Ранее в ФССП рассказали, что на 1 ноября свыше 4 млн должников не могут выехать за границу, что примерно на 20% превышает количество невыездных за 2019 год. Отмечалось, что всего за 10 месяцев текущего года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из РФ.