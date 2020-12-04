Мировые рынки акций в минувшую пятницу шли вверх на фоне надежд на монетарные и бюджетные стимулы, а также позитивных новостей по поводу вакцины. Скачок цен на нефть оказал дополнительную поддержку российскому рынку акций, и по итогам дня индекс РТС повысился на 1,0% до 1 353 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 3 181 пунктов; в лидерах роста были акции нефтегазового и финансового секторов, так как ротация инвесторов из акций роста в акции циклических секторов как катализатор роста рынков сохраняется. Мировые рынки акций, в том числе и российский, растут пятую неделю подряд. Курс рубля укрепился на 0,5% до 74,04 руб./долл. на фоне поддержки цен на нефть (Brent +1,1% до 49,25 долл./барр.).

Уход инвесторов в акции циклических секторов – ключевой драйвер роста российского рынка акций: Российский рынок акций сегодня на открытии демонстрирует весьма сдержанную динамику, однако мы ожидаем, что рост рынка сегодня продолжится, так как катализаторы роста не исчезли. Азиатские рынки сегодня утром шли вверх на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с началом вакцинации в Великобритании и России и в надежде на то, что США и Европа в самое ближайшее время последуют примеру этих стран. Поддержку российскому рынку акций сегодня окажут свежие макроэкономические данные из Китая, который по итогам ноября продемонстрировал самый сильный почти за три года рост экспорта на 21,1%. Высокие цены на нефть (Brent -0,5% до 49,00 долл./барр.) поддержат курс рубля и акции нефтегазовых компаний, которые все еще остаются дешевыми, несмотря на их рост в последнее время. В целом мы ожидаем, что уход инвесторов в акции циклических секторов будет ключевым драйвером роста российского рынка акций.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Продажи автомобилей выросли на 5,9% г/г в ноябре; ПОЗИТИВНО Продажи автомобилей выросли на 5,9% г/г в ноябре против +7% г/г в октябре, что соответствует консенсус -прогнозу и нашим ожиданиям. Этот результат указывает на то, что домохозяйства, во-первых, по-прежнему обеспокоены волатильностью финансовых рынков и, по этой причине, предпочитают использовать свои сбережения для покупки товаров длительного пользователя и, во-вторых, продолжают сохранять высокие инфляционные ожидания, учитывая относительную слабость курса рубля, что подтверждает продолжающийся рост инфляционных ожиданий до 10,1% в ноябре (о чем ранее сообщил ЦБ) до самого высокого уровня с февраля 2019. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится не только в декабре, но и на протяжении 1К20, так как мы по-прежнему прогнозируем высокую волатильность курса рубля, как минимум, до того момента, когда прояснится повестка нового президента США в отношении санкций.

Потребительские цены выросли на 4,4% г/г в ноябре; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,7% м/м в ноябре, продемонстрировав самый сильный рост с апреля 2020, когда они выросли на 0,8% м/м. В итоге инфляция ускорилась с 4% г/г в октябре до 4,4% г/г в ноябре, превысив верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ на уровне 3,9-4,2% на этот год. В то же время рост цен на непродовольственные товары составил 0,6% м/м, оказавшись близко к уровню предыдущих двух месяцев и не являясь слишком высоким. Таким образом, толчком для месячной инфляции послужил рост цен на продукты питания на 1,3% м/м, который за исключением апреля был ниже 1,0% м/м в этом году; в итоге годовой рост цен на продукты питания ускорился с 4,8% г/г в октябре до 5,8% г/г в ноябре. С другой стороны, по двум причинам ноябрьский результат можно рассматривать под позитивным углом зрения. Во-первых, скачок в росте продовольственных цен может также быть связан с циклом продовольственных цен, что не требует действий со стороны монетарных властей. Во-вторых, недельная инфляция замедлилась с 0,2% в начале ноября до 0,1% в самом конце ноябре, что является позитивной динамикой. С другой стороны, даже с учетом наших позитивных ожиданий по инфляции на декабрь на уровне 0,4% м/м, годовая инфляция может составить 4,5% г/г, что не позволитЦБ понизить ключевую процентную ставку на заседании 18 декабря.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): глава Сбербанка ожидает снижения чистой прибыли на 12-13% по итогам 2020 г.; консенсус-прогноз может быть повышен на 4-5%; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Как заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи c президентом В. Путиным, чистая прибыль Сбербанка (SBER RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 309 руб.; SBERP RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 285 руб.) за 2020 г. может снизится на 12-13% г/г до 700+ млрд руб. Кроме того, г-н Греф подтвердил планы направить на дивиденды 50% чистой прибыли. Мнение Альфа-Банка: По нашей оценке, данное заявление указывает на то, что чистая прибыль может составить 735-744 млрд руб. в 2020П при ROE примерно 16% (против 13-15%, согласно ранее объявленному прогнозуменеджмента на 2020 г.). Это говорит о том, что консенсус-прогноз и наша оценка на 2020 могут быть повышены на 4-5%, что соответствует дивиденду на акцию на уровне примерно 16,1-16,3 руб. при доходности 6% / 6,7% по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Мы считаем новость УМЕРЕННО ПОЗИТИВНОЙ для акций банка. Акции SBER RX подорожали на 34% с минимумов 30 октября (против роста на 33% / 30% / 16% / 18% соответственно бумаг BSPB RX, TCSG RX, VTBR RX и индекса Московской биржи) на фоне геополитических событий и прогресса в вопросе вакцины от коронавируса . Мы считаем, что ключевым краткосрочным драйвером в условиях отсутствия других корпоративных событий по-прежнему будут настроения инвесторов. Мы считаем привилегированные акции (SBERP RX) более надежной инвестицией в Сбербанк при текущих уровнях котировок, учитывая более высокую дивидендную доходность и большую устойчивость к распродажам на рынке, вызванным внешними факторами. Привилегированные акции SBERP RX сейчас торгуется с дисконтом 9% к обыкновенным акциям SBER RX (против в среднем 7% с начала года и минимальных дисконтов 2-3% в период распродаж на рынке в феврале-марте и в сентябре-октябре 2020).

ВТБ (НА УРОВНЕ РЫНКА): Банк “Траст” может продать 9% акций ВТБ весной 2021 г.; НЕЙТРАЛЬНО Глава ВТБ (VTBR RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 0,04 руб./акцию) Андрей Костин заявил, что 9% акций ВТБ (которые должны быть переведены из Банка “Открытие” Банку “Траст” (оба банка сейчас принадлежат ЦБ РФ)) могут быть проданы весной 2021 или на рынок, или стратегическим инвесторам. Мнение Альфа-Банка: Сохраняющийся риск навеса акций на рынке, вероятно, будет оказывать краткосрочное давление на акции банка, на наш взгляд. В то же время мы не исключаем, что некоторый позитивный новостной фон (в том числе определенные оптимистические комментарии по поводу перспектив на 2021,а также дальнейший новостной поток по поводу обратного выкупа привилегированных акций, итд) может поддержать акции банка. В то же время дивидендная доходность ВТБ по итогам 2020 в размере примерно 3,5% (если банк выплатит 20% чистой прибыли за 2020) вряд ли впечатлит инвесторов в краткосрочной перспективе, так как дивидендные доходности SBER и BSPB составляют соответственно 6-7%. Отметим, что еще примерно 5,8% акций ВТБ принадлежат юридическим лицам, связанным с банком “Открытие” и потенциально также могут быть выставлены на продажу.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)