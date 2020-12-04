Заражения устройств в 2021 году будут становиться менее случайными или иметь неслучайные продолжения, сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Злоумышленники, занимающиеся массовыми заражениями, будут перепродавать доступ к таким компьютерам группировкам, сфокусированным на промышленных предприятиях. Также следует ожидать появления новых сценариев атак на промышленные устройства, а также неожиданных схем их монетизации.

Атаки вымогателей становятся все более технологически оснащенными и изощренными. Эксперты ожидают рост числа гибридных атак с кражей документов и последующей угрозой их публикации в случае отказа платить выкуп или продажей украденной информации в даркнете.

Также продолжит расти количество групп злоумышленников, в том числе атакующих организации, относящиеся к различным промышленным секторам. Кибератаки, включая атаки на промышленные предприятия, будут использоваться как инструмент военных действий наряду с беспилотниками и информационными атаками через СМИ.

Переход в онлайн и цифровизация муниципальных и государственных сервисов сделают их более уязвимыми для злоумышленников, создадут больше возможностей для атак и атак на смежные структуры. Атакующие смогут подбираться к финальной цели, такой как, например, транспортные системы, через каналы связи и цепочки поставок, объединяющие различные государственные, муниципальные и частные инфраструктуры. Количество сотрудников на местах, способных своевременно реагировать на инцидент и перевести системы и установки в режим ручного управления в случае успешной кибератаки, сократилось. Это может способствовать распространению вредоносного ПО и усугубить последствия атак.