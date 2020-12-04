Общественная организация «Опора Россия» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не расширять список объектов для налогообложения по кадастровой стоимости в 2021 году, пишет РБК . Как отметили в письме авторы из «Опоры России», экономическая ситуация поставила бизнес в сложное положение, дополнительная налоговая нагрузка усугубит состояние бизнеса, особенно в сегменте МСБ. По их словам, спад деловой активности отразился на рыночной стоимости объектов недвижимости, кадастровая стоимость в настоящее время существенно превосходит рыночную стоимость объектов. Таким образом, расчет налога от кадастровой стоимости будет экономически несправедлив, считают авторы письма.

Налог на недвижимость компаний в Москве сейчас платится по кадастровой стоимости, определенной на 1 января 2018 года (кадастровая переоценка недвижимости из-за пандемии была перенесена с 2020 года на 2021-й). С 1 января 2020 года к недвижимости, налог на которую начисляется от кадастровой стоимости, Налоговый кодекс разрешил относить также жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, частные жилые дома и хозяйственные постройки, принадлежащие компаниям. Эти объекты власти не должны включать в особый перечень. Когда именно заработают эти налоги, регионы решают самостоятельно. Базой для налога для остальной недвижимости компаний выступает среднегодовая балансовая стоимость, которая может быть в разы меньше кадастровой.

Как отметили опрошенные юристы, «Опоры России» допустила ошибку: в письме говорится, что расширение перечня в этом году произошло за счет жилых помещений, гаражей, машино-мест, нежилых объектов на земельных участках для личного подсобного хозяйства или ИЖС, объектов незавершенного строительства. Но на самом деле эти объекты не были включены в перечень, поскольку они начали облагаться налогом от кадастровой стоимости независимо от наличия их в перечне. В текущей экономической ситуации было бы целесообразно приостановить налогообложение по кадастровой стоимости и этих объектов, повышенный налог может привести к долгострою, считают юристы.

В пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы пояснили, что изменения в налогообложении нужны, чтобы сделать невозможными существующие схемы по минимизации налога на имущество физических лиц путем регистрации недвижимости на организации. При этом для некоторых компаний действуют льготы, например, от налога освобождаются гаражи в собственности гаражно-строительных кооперативов, не должны платить его и владельцы многоэтажных гаражей-стоянок. В департаменте отметили, что объекты могут быть включены в перечень, если они расположены на земле с торгово-офисным видом разрешенного использования. Если объект ошибочно находится на таком участке, собственники могут инициировать необходимые уточнения по смене назначения участка или претендовать на льготу, которая снижает налог в четыре раза, что сопоставимо с размером налога, который бы уплачивался от балансовой стоимости.

По мнению экспертов, предложение не расширять перечень объектов абсурдно, поскольку оно нарушает принцип равноправия в налогообложении: владелец торгового центра, который его только что построил, получит преференцию из-за плохой ситуации на рынке, в то же время собственник недвижимости, которая была введена в эксплуатацию, к примеру, четыре года назад, окажется в невыгодном положении. Поддержать нужно именно новые объекты, считают эксперты.