Курс евро после окончания основной валютной сессии опускался ниже 89 рублей, показывают данные Московской биржи.

Напомним, биржевой курс евро по состоянию на 19:00 мск снизился на 66 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 89,14 рубля. По итогам основной сессии минимальный курс равнялся 89,12 рубля.

В настоящий момент минимальный курс евро, зафиксированный с начала торгов, равен 88,98 рубля.

Доллар закрыл основную сессию на отметке 73,47 рубля (минус 58 копеек), минимальный курс по ее итогам равнялся 73,45 рубля, а после ее окончания опустился до 73,3 рубля.



По состоянию на 21:31 доллар находился примерно на уровне закрытия основной сессии, а евро стоил 89,07 рубля (минус 73 копейки по отношению к закрытию пятничных торгов).