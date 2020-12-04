Так, в ноябре 2020 года чаще пользовались данной услугой именно представители сильного пола, а точнее, 74 % против 26.

Специалисты отмечают: несмотря на непрерывное увеличение числа женщин-водителей на российских дорогах, на мужчин по-прежнему приходится большее количество оформленных в банке заявок на автокредиты. Подобная статистика обусловлена тем, что во многих семьях кредит на машину (как и все крупные займы) чаще всего оформляется на главу семейства, тогда как в дальнейшем пользоваться приобретенным автомобилем может супруга или дочь заемщика.

Исследование показало: за указанный период клиенты Банка ЗЕНИТ предпочитали обзаводиться именно новыми средствами передвижения. К слову, в ноябре 2020 года 66 % автокредитов было оформлено на новые автомобили и всего 34 % — на машины с пробегом. При этом наибольшей популярностью среди заемщиков пользовались иномарки — 87 % против 13.

В ноябре 2020 года средний чек автокредита в банке был 1 031 000 рублей против 975 000 рублей в ноябре прошлого года (рост здесь составил 5,7 %). При этом средняя сумма машины по выдачам ноября текущего года — 1 267 000 рублей, что на 19,6 % выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Любопытный факт: на первом месте по востребованности среди заемщиков были автомобили южнокорейской марки Hyundai. На втором и третьем месте — машины Lada отечественного производства и автомобили южнокорейского концерна KIA. Следом за ними расположились машины французской марки Renault. Замыкают пятерку лидеров «немцы» — Volkswagen.

По данным Банка ЗЕНИТ, в ноябре текущего года топ-5 российских городов (кроме Москвы и МО), в которых клиенты брали автокредиты чаще всего, выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург;

Екатеринбург;

Новосибирск;

Ростов-на-Дону;

Казань.

По словам экспертов, в ноябре 2020 года 63 % автокредитов в Банке ЗЕНИТ было оформлено сроком на 7 лет (84 месяца). На второй строчке — кредиты на автомобили, взятые заемщиками на 5 лет (60 месяцев), — 21 %.

За указанный период средний возраст заемщика автокредита в Банке ЗЕНИТ составил 40 лет.

Напоминаем: Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам автокредиты без первоначального взноса по программам «Новый автомобиль» со ставкой от 8 % годовых, а также «Автомобиль с пробегом» со ставкой от 9 % годовых. При этом для подачи заявки заемщику достаточно предоставить паспорт и водительское удостоверение.

Важно: клиент может приобрести иномарку или отечественный автомобиль у официального и неофициального дилера — партнера банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже и Калининграде.