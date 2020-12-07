Банк «Уралсиб» предлагает новый кредитный продукт «Бизнес-недвижимость» для приобретения строящейся или готовой коммерческой недвижимости. Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 800 млн рублей включительно, уточняется в релизе финорганизации.

Для приобретения объектов на первичном рынке предлагается кредит на покупку строящейся или готовой нежилой недвижимости в многоквартирных домах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных банком застройщиков для заемщиков, зарегистрированных в этих регионах.

Для приобретения объектов на вторичном рынке предлагается кредит на покупку готовой коммерческой недвижимости у физических и юридических лиц во всех регионах.



Сумма кредита — от 3 млн до 10 млн рублей (до 20 млн рублей для клиентов, ведущих свой бизнес и приобретающих недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях). Срок кредитования — от двух до семи лет. Минимальный первоначальный взнос — 30% (25% при приобретении недвижимости у застройщика). Процентная ставка составит от 10,7%. Залогом выступает приобретаемый объект недвижимости. Комиссия за выдачу кредита равна 1% от его суммы, но не менее 15 тыс. рублей.