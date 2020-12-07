Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 ноября 2020 года составила 5,1%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта (на 1 октября он составлял 5,2%), с начала текущего года — вырос на 0,6 п. п. (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд вырос в октябре на 6,695 млрд рублей (с 995,989 млрд на начало месяца до 1 трлн 2,684 млрд на 1 ноября), но общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился еще более заметно — на 367,701 млрд рублей (с 19 трлн 180,56 млрд до 19 трлн 548,261 млрд).



Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 ноября 90,9% просроченных ссуд против 90,1% на 1 октября.