Банк «Открытие» запустил новый сезонный вклад «Зимний». Максимальная ставка по нему равна 4,75% годовых.

Разместить средства можно на шесть либо 12 месяцев в сумме от 50 тыс. рублей. Максимальный размер вклада — 15 млн рублей. Банк предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в этом случае ставка составит до 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке до 4,7%).



Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории РФ, а также в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия».



Предложение действует до 31 января 2021 года, указано на сайте банка.