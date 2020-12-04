📰 Курс рубля будет торговаться в диапазоне 73—75 к доллару и 89—91 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу недели, пишет «Российская газета» , ссылаясь на главного экономиста Совкомбанка Михаила Васильева. По словам руководителя аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка «Зенит» Георгия Окромчедлишвили, нефть будет торговаться в диапазоне 47—52 доллара за баррель марки Brent. Если не появятся сюрпризы вроде новых случаев конфронтации между США и Китаем, не исключено закрепление индекса Мосбиржи выше 3 200 пунктов на этой неделе, отметил старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

📰 Приток средств в российские активы продолжается уже почти месяц, за это время иностранные инвесторы вложили в фонды акций и облигаций, ориентированные на российский рынок, более 1 млрд долларов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь EPFR. С начала года баланс складывается в пользу консервативных инструментов, отток из которых составляет менее 200 млн долларов, тогда как из фондов акций — почти 1,5 млрд долларов. За ноябрь нерезиденты вложили только в российские рублевые госбумаги рекордный объем средств с апреля. Всего за четыре последних недели объем вложенных средств достиг 1,09 млрд долларов. Из них в фонды акций за четыре недели пришло 640 млн долларов, в фонды облигаций — почти 450 млн долларов.

📰 Специалисты по программному обеспечению составили рейтинг из 30 российских субъектов по состоянию софтверной индустрии (разработка ПО) за второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020-го, пишут «Известия» . В большей части страны вырос экспорт компьютерных услуг, а это ключевой показатель развития отрасли. Наиболее активно в этом плане развивались именно регионы, а Москва и Санкт-Петербург оказались во второй половине рейтинга. Обе столицы остаются субъектами, софтверная сфера которых имеет крупнейший денежный оборот, отметили эксперты. В 2021 году ожидается бурный рост отрасли ввиду реализации налоговых мер поддержки индустрии.

📰 Из-за пандемии цена ремонта квартир с апреля по ноябрь нынешнего года выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года на 18%, пишет «Российская газета» , ссылаясь на данные сервиса YouDo.com. Если в 2019 году она составляла 27,3 тыс. рублей, то в 2020-м — 32,3 тыс. рублей. В Москве услуги по ремонту и строительству подорожали на 14%, в Санкт-Петербурге — на 2%, в Екатеринбурге — на 11%. В Казани и Нижнем Новгороде рост заметно выше — на 29% и 34% соответственно. А в Самаре средний чек подешевел на 9%, с 40,8 тыс. рублей до 37 тыс.

📰 Получить разрешение на тюнинг автомобиля, а также протокол проверки безопасности после переделки можно будет онлайн — такой эксперимент начнется в России не позднее 1 февраля 2021 года и продлится 12 месяцев, пишут «Известия» . Проект постановления об этом разработало Минэкономразвития. Согласно документу, функции Росаккредитации по ведению реестров заключений испытательных лабораторий передадут частной фирме, а именно ООО «Газкоин». Компания разработала и внедрила цифровую платформу для дистанционной проверки автомобилей. Передача функций государства бизнесу облегчит жизнь автолюбителям, но может негативно повлиять на безопасность на дорогах, заявили эксперты.