ВТБ в сотрудничестве с Masterсard реализует пилотный проект аналитической платформы для владельцев торгово-сервисных предприятий. Инструмент поможет предпринимателям проанализировать эффективность их деятельности на основе актуальных данных и предоставит рекомендации по дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для анализа используются обобщенные данные платежных карт Mastercard, которыми покупатели оплачивают товары или услуги. Платформа анализирует эффективность работы точек продаж и динамику показателей не только с момента подключения, но и за предшествующий период», — говорится в релизе.

Первая версия платформы в России включает четыре блока с аналитикой: уровень трат и их распределение во времени, динамику расходов на рынке в выбранной локации, частоту и регулярность визитов клиентов, а также специфику трат иностранных клиентов. На платформе также реализован функционал автоматического анализа показателей бизнеса, их сравнение с релевантными рыночными бенчмарками и формирование уведомлений с предложениями конкретных решений для повышения эффективности работы компании.

«Потенциально инструмент может быть интересен малому и микробизнесу, работающему в сфере розничной торговли, общественного питания и оказания услуг населению», — говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Отмечается, что представители малого и среднего бизнеса во многих странах уже успешно используют платформу, которая зарекомендовала себя как полезный аналитический инструмент.

