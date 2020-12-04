Исключение России из международной расчетной системы SWIFT нереализуемо, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук ранее заявил, что Россию следует исключить из международной расчетной системы SWIFT в качестве санкции за ситуацию в Донбассе.

«Это совершенно несерьезное и непрофессиональное предложение, все это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место», — заявила Перминова.

Она отметила, что предложения исключить Россию из международной расчетной системы время от времени поступают. «Но, убеждена, реализованы они не будут», — подчеркнула сенатор.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ так отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.