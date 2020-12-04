Банк «Открытие» и Mastercard предложили клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию «Карта на миллион», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Совершив бизнес-картой World Mastercard Business, выпущенной в рамках тарифа «Универсальная Mastercard», операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тыс. рублей, клиенты банка могут получить кешбэк до 25 тыс. рублей и возможность выиграть приз в размере 1 млн рублей», — говорится в релизе.

Акция продлится по 28 февраля 2021 года включительно.

Чтобы принять участие в акции, клиенту нужно иметь действующий или открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ: «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой бизнес», «Весь мир», «Большие планы».

Участники акции получают дополнительный пятипроцентный кешбэк в рамках программы лояльности банка.