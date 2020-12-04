Компания «СберРешения» (входит в экосистему «Сбера») предлагает бизнесу новый консалтинговый сервис «Комплаенс-помощник», предоставляющий клиенту информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».



Воспользовавшись сервисом, компания получает комплаенс-отчет с мониторингом операций и персональными рекомендациями, а также индивидуальную консультацию с менеджером «СберРешений».

Комплаенс-отчет включает в себя:

расширенный анализ бизнеса по 43 критериям, которые в совокупности могут вызвать вопросы подразделения комплаенс банка;

оценку благонадежности контрагентов;

персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ (трансакции по расчетному счету анализируются за 12 месяцев).

«Новый сервис — это своего рода чек-лист, показывающий все возможные отклонения по счету, а консультант «СберРешений» — гид, помогающий разобраться с персональными рекомендациями с учетом специфики бизнеса и выстроить доверительные отношения с банком», — пояснил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» СберБанка Станислав Карташов.

Подключить сервис можно в приложении «СберБизнес», в разделе «В помощь бизнесу». Аналитический отчет будет приходить раз в месяц с сопровождением консультанта.



Ранее СберБанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам мониторить в режиме онлайн риск блокировки, анализируя все финансовые события клиента, рассчитывая и показывая в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.