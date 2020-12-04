Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) проводит акцию по накопительному счету «Доверие в Плюс + 0,5%». Акция продлится до 31 января 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При открытии счета в период проведения акции участники получат бонус в размере 0,5 процентного пункта к действующей процентной ставке, который увеличит максимальный размер процентной ставки до 5,3%. Размер процентной ставки зависит от суммы минимального остатка на счете в расчетном периоде (календарном месяце). Бонус предоставляется до 1 марта 2021 года включительно», — говорится в релизе.

Участниками акции могут стать как новые клиенты МИнБанка, так и клиенты банка, вклады которых заканчиваются в период проведения акции, а также клиенты, которые обратились в банк в период проведения акции с целью востребовать денежные средства с вклада, срок действия которого истек до 2 декабря 2020 года, но по разным причинам не был востребован клиентом, и у которых на дату проведения акции не открыт накопительный счет «Доверие в Плюс».

Открыть счет можно в любом отделении МИнБанка на всей территории присутствия.