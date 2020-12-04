Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества и денежных средств контролировавших Межтопэнергобанк лиц, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста было направлено в суд в рамках заявления о привлечении одиннадцати контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.

Однако столичный арбитраж посчитал, что АСВ не представило достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб кредиторам.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов и реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц.

Также были выявлены случаи заключения сделок по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости. Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Межтопэнергобанк лиц, считает АСВ.

Центральный банк (ЦБ) РФ в ноябре 2017 года сообщил, что временная администрация по управлению банком в ходе обследования финансового состояния выявила признаки вывода активов из кредитной организации. По оценке временной администрации, стоимость активов Межтопэнергобанк не превышает 20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 30,5 млрд рублей.