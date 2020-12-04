Севергазбанк запустил акцию «Комплимент от банка» для действующих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сказано в релизе финучреждения.



Так, в период акции с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года предоставляется скидка в размере 1% годовых от базовых условий кредитования.

«Акция «Комплимент от банка» распространяется на клиентов, приобретающих коробочное кредитование по программам «Торговый кредит», «Торговая линия», «Модернизация», «Овердрафт». Аналогичное предложение действует по скоринговым кредитным продуктам С-линейки (со 2 по 31 декабря 2020-го)», — отмечается в сообщении.

Скидка 1% на кредиты доступна для действующих клиентов, уже имеющих на дату начала акции кредит в Севергазбанке или находящихся на расчетно-кассовом обслуживании.

