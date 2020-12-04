Русфинанс Банк интегрировал Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для использования клиентами при дистанционном оформлении автокредитов на сайте банка, говорится в релизе финучреждения.



«Интеграция с ЕСИА позволяет Русфинанс Банку автоматически получить персональные данные клиента, что сокращает объем информации для заполнения онлайн-формы на автокредит. Автолюбители могут также использовать единый логин и пароль с портала «Госуслуги» для регистрации или входа в сервис онлайн-одобрения заявок на кредит», — сказано в сообщении.



Новым сервисом могут воспользоваться владельцы подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться на портале и заполнить анкету на предоставление кредита на банковском сайте, уточнили в Русфинанс Банке.