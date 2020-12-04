Средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, то есть около 60 млрд рублей, пойдут на закупку дорогостоящих лекарств, власти РФ и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу он провел по видеосвязи встречу с добровольцами, приуроченную ко Дню добровольца (волонтера).