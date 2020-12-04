Новикомбанк открыл офис обслуживания в городе Кумертау Республики Башкортостан, говорится в релизе финучреждения.

«Расширение присутствия банка в Республике Башкортостан продиктовано интересами клиентов. В новом офисе сотрудники градообразующего предприятия АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (входит в госкорпорацию «Ростех») смогут получить полный набор финансовых услуг», — сказано в сообщении.

Адрес нового отделения Новикомбанка: ул. Палатникова, д. 9Б.

