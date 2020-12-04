Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах.

«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу говорится, что информация о мерах социальной поддержки будет публиковаться в личном кабинете на портале «Госуслуги». В сообщениях будут сведения о способах получения льгот и перечне необходимых документов. Отмечается, что для того, чтобы услуга заработала, необходимо дать согласие на получение уведомлений.

Также с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать по единому телефонному номеру или через чат-бот на «Госуслугах».

Сейчас информацию о доступных льготах можно получить при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать, заверили в правительстве.