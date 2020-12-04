ВТБ запустил услугу автопополнения универсальных карт для бизнеса. Опция подключается бесплатно по заявке в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания, говорится в релизе кредитной организации.



«В рамках услуги при достижении порога неснижаемого остатка на карте банк автоматически переведет необходимую сумму с расчетного счета клиента на карточный. Порог, при достижении которого следует пополнить счет, клиент определяет самостоятельно», — указано в сообщении.

Пользователям универсальной карты ВТБ доступны внесение наличных на расчетный счет организации через банкоматы банка (самоинкассация), безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных. Карта поддерживает бесконтактную оплату, в том числе Applе Pay, Samsung Pay и Google Pay.

