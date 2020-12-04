АКРА отозвало кредитные рейтинги Запсибкомбанка и выпуска его облигаций в связи с окончанием срока действия договора, следует из релиза агентства.

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в связи с окончанием срока действия договора отзывает ранее присвоенный ПАО «Запсибкомбанк» кредитный рейтинг на уровне «АА-(RU)», прогноз «позитивный», и ранее присвоенный выпуску его облигаций (ISIN RU000A0ZZ8T2) кредитный рейтинг на уровне «АА-(RU)» без одновременного их подтверждения (по причине отсутствия актуальной информации о финансовом положении ПАО «Запсибкомбанк»)», — подчеркивается в сообщении.

Впервые кредитные рейтинги Запсибкомбанка и его облигационного выпуска (ISIN RU000A0ZZ8T2) были опубликованы АКРА 30 марта 2018 года и 5 июня 2018-го соответственно.

Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных Запсибкомбанком, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности Запсибкомбанка по МСФО и отчетности банка, составленной в соответствии с требованиями Банка России.