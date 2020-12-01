Совет директоров ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» .

«Совет директоров продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции — 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание, безусловно», — сообщил Заботкин.

По его словам, нужно учитывать, что суммарно с середины прошлого года ключевая ставка снизилась на 3,5 процентного пункта. «Это очень существенное изменение денежно-кредитных условий, и нам требуется время, чтобы оценить влияние уже принятых решений и на экономику, и на инфляцию, и на сберегательное поведение населения. Этот фактор будет продолжать приниматься во внимание и на декабрьском заседании, но, как всегда, мы будем рассматривать всю совокупность данных и того, как они влияют на прогноз. Ухудшение эпидемиологической обстановки и некоторое замедление темпов восстановления в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего повышают вероятность того, что в 2021 году дезинфляционные факторы будут превалировать», — пояснил зампред ЦБ.

Также он отметил, что Банк России ожидает сохранения мягкой денежно-кредитной политики в течение 2021 года. «Но мы видим возвращение к нейтральной политике во второй половине нашего прогнозного периода. В этих условиях, естественно, наша ключевая ставка будет возвращаться к нейтральному уровню — 5—6% в номинальном выражении», — сообщил Заботкин.