Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о плановом погашении обращающихся ипотечных сертификатов участия и о последующем выведении этого финансового инструмента из оборота. Документ инициирован группой депутатов от фракции «Единая Россия».

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас законодательство об ипотечных ценных бумагах предусматривает возможность секьюритизации активов посредством как выпуска долговых ценных бумаг, так и выдачи долевых ценных бумаг. При этом ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда являются схожими по своим характеристикам финансовыми инструментами, подчеркивают авторы документа.

«Инвестиционные паи обладают рядом преимуществ по сравнению с ипотечными сертификатами участия, связанных с более комплексным правовым регулированием и устоявшимся правоприменением. Так, например, в настоящее время законодательно не закреплен механизм регистрации недвижимого имущества при его включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия. Ипотечным сертификатам участия также присущи риски, связанные с качеством оценки их стоимости и низкой ликвидностью, что ограничивает возможность их реализации владельцами на организованном рынке в короткие сроки и с ожидаемой доходностью», — говорится в пояснительной записке.

Закон не предусматривает возможности выдачи новых ипотечных сертификатов участия — они будут выдаваться лишь в том случае, если заявка о приобретении ипотечного сертификата участия была включена в реестр ипотечного покрытия до дня вступления документа в силу. Предусмотренные изменения направлены и на обеспечение планового погашения обращающихся сейчас ипотечных сертификатов участия и последующее постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота, говорится в пояснительной записке к документу.