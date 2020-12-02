ВТБ выдал первый льготный кредит по программе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредиты в рамках программы предоставляются по ставке от 1% до 5% годовых. Минимальный размер финансирования — 25 млн рублей.

Первая сделка ВТБ прошла в Калининграде. Финансирование получил проект по организации касс самообслуживания в магазинах «Семья». Предприятие направит средства на внедрение в розничной торговой сети российского решения CSI на компонентной базе VIKI и программном комплексе Set. Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, ускорить время обслуживания, сократить и разгрузить очереди. Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии.

Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта — от 25 млн до 5 млрд рублей. При реализации программы по цифровизации — нескольких взаимосвязанных проектов — льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд рублей.