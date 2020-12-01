При покупке ценных бумаг возможна доплата или полная оплата инвестиционных инструментов из начисленного бонуса.
ВТБ запустил новую бонусную опцию «Инвестиции» для держателей «Мультикарты». За оплату покупок клиент получает кешбэк, который начисляется на его брокерский счет и может быть инвестирован в покупку ценных бумаг на фондовом рынке. Такая опция по кешбэку является уникальной для российского рынка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Бонусное вознаграждение начисляется раз в месяц в рублях и составляет до 1,5% от стоимости совершенных покупок. Подключить опцию могут как новые клиенты банка, так и текущие держатели Мультикарты. Ее подключение к «Мультикарте» — бесплатно», — говорится в релизе.
Выбрать, во что инвестировать полученные средства, клиент может самостоятельно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». При покупке ценных бумаг возможна доплата или полная оплата инвестиционных инструментов из начисленного бонуса.
В рамках опции держателям новых «Мультикарт» доступны два варианта подписок: «Стандартное вознаграждение», при котором клиент получает кешбэк в размере до 1% от покупок на общую сумму до 30 тыс. рублей в месяц. А также «Повышенное вознаграждение», предусматривающее кешбэк в размере до 1,5% от покупок на сумму до 75 тыс. рублей, опция является бесплатной при условии трат по карте на сумму не менее 10 тыс. в месяц. Для держателей «Мультикарты» «Привилегия» вознаграждение составляет 1,5% от оборота до 150 тыс. рублей.
Подключить бонусную опцию «Инвестиции» можно самостоятельно в ВТБ Онлайн. Для начисления кешбэка клиенту необходимо открыть брокерский счет — это также можно сделать в мобильном приложении банка, в интернет-банке или установив на смартфон приложение «ВТБ Мои инвестиции». Процедура занимает всего несколько минут.
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