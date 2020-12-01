В России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных, пишут «Известия» , ссылаясь на Минтруд. По сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете сократилось. Уменьшение этой цифры показывает нежелание граждан регистрироваться в центрах занятости после отмены с 1 октября повышенных пособий по безработице, отмечают в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

До пандемии на учете стояло около 800 тыс. человек, рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, уменьшение числа официально безработных происходит из-за снижения спроса на регистрацию именно после отмены повышенных пособий, а также за счет постепенного трудоустройства стоящих на «бирже труда».

В Минтруде также отметили, что, согласно данным Росстата, в октябре этого года общее число безработных составляло 4,69 млн человек. О постепенном снижении числа безработных заявляли власти Тульской, Астраханской, Самарской, Амурской областей, Пермского края и ряда других регионов.

По словам экспертов, не все хотят регистрироваться официально. Так, кто-то не хочет себе портить биографию, а кто-то считает, что ему это не нужно, потому что сам находится в поиске. Службы занятости должны более эффективно организовывать переобучение и смену квалификации, отметили эксперты. Также некоторые не встают на учет, поскольку зарегистрированы самозанятыми. В России всегда было достаточно много работающих на себя, поэтому для самозанятых ввели упрощенный порядок регистрации и специальный налоговый режим, пояснили эксперты.