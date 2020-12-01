Минэкономразвития утвердило первый пакет проектов, которые до конца этой недели заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишут «Известия» . Первыми в него вошли восемь крупных строек общей стоимостью более 129 млрд рублей, рассказали в ведомстве. Общий объем инвестиций по первому пакету СЗПК составит более 129 млрд рублей — это почти в семь раз меньше, чем совокупная стоимость проектов, по которым хотели бы его заключить.

Так, в пакет входит открытие производства метанола на базе железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородине Амурской области (инициатор — группа ЕСН, объем инвестиций — 55 млрд рублей); строительство комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и электростанции в Волхове Ленинградской области (инициатор — «ФосАгро», объем инвестиций — 28 млрд рублей); проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области (инициатор — «Румелко-Агро», объем инвестиций — 18 млрд рублей); создание высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве (инициатор — группа компаний «Р-Фарм», объем инвестиций — 8,6 млрд рублей); строительство центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (инициатор — Wildberries, объем инвестиций — 5 млрд рублей); проект расширения комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Калининградской области (инициатор — «Мираторг», объем инвестиций — 4,9 млрд рублей); строительство маслоэкстракционного завода в Орловской области (инициатор — «Мираторг», объем инвестиций — 3,5 млрд рублей); строительство тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края (инициатор — «Магнит», объем инвестиций — 6,4 млрд рублей).

В Минэкономразвития заверили, что все заявленные проекты смогут заключить СЗПК до конца года.

В дальнейшем инструмент докажет свою высокую эффективность и станет одним из наиболее востребованных механизмов для достижения национальных целей развития, уверен глава РСПП Александр Шохин. По его словам, до конца 2020 года к заключению готовы более 20 проектов совокупным объемом инвестиций около 1 трлн рублей.