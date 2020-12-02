Совкомбанк приобретет страховую компанию «МетЛайф», российскую дочернюю компанию MetLife Inc., говорится в релизе финучреждения.



Ожидается, что сделка по приобретению будет закрыта в I квартале 2021 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки.

«После завершения сделки компания «АО «Страховая компания «МетЛайф» сменит название. Сумму сделки стороны не разглашают в силу положений договора о конфиденциальности. Президентом компании после закрытия сделки и получения необходимых согласований будет назначена Жанна Гончарова, которая проработала в «МетЛайф» более 15 лет. Председателем совета директоров компании станет Игорь Лаппи, генеральный директор «Совкомбанк Страхование» (новое название «Либерти Страхование»), имеющий за плечами успешный опыт интеграции ряда крупных компаний, входящих в группу Совкомбанк», — указано в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, в феврале 2020 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению страховщика «Либерти Страхование» .

