Совет Федерации одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года. Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В законе содержатся нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционный режим: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. Перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Для дистанционных работников также скорректировали перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе. Кроме того, по словам главы комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, увольнение работника, находящегося на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.

Из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Один из разработчиков документа, депутат Андрей Исаев заверил, что в законе такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.