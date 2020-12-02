Ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)



Наименьшие опасения у россиян вызывают возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

В течение года страхи россиян варьировались в пределах плюс/ минус 5 процентных пунктов. Только опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого качества, достигли минимума в марте (42%) и затем вновь практически вернулись к показателям начала года (62%).

В апреле текущего года самым главным беспокойством россиян было снижение доходов (72%), а меньше всего наших сограждан волновали возможные обострения конфликтов между Россией и другими странами (16%).

Обеспокоенность россиян возможной потерей работы достигла максимума в мае этого года (48%), к октябрю показатель снизился до 44%.