В этом году объем выпущенных банками ипотечных ценных бумаг может превысить 360 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» . Это следует из опроса крупнейших участников рынка и «ДОМ.РФ». В 2020 году было размещено семь выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на 56,4 млрд рублей, из них на ИЦБ «ДОМ.РФ» пришлось шесть выпусков на 52,4 млрд рублей. Еще один выпуск ИЦБ «ДОМ.РФ» на 5,8 млрд рублей уже зарегистрирован ЦБ и планируется к размещению, приводят данные в институте развития. До конца года «ОМ.РФ» ожидает размещения еще пяти-шести выпусков ИЦБ «ДОМ.РФ» на общую сумму 300 млрд рублей.

Таким образом, в 2021 году объем выпусков ИЦБ «ДОМ.РФ» превысит 1 трлн рублей. И рынок секьюритизации будет расти и дальше вслед за ростом объемов ввода жилья и ипотечного кредитования. Всего на сегодня размещено 23 выпуска стандартизированных «ДОМ.РФ» номинальным объемом около 600 млрд рублей. Механизм предполагает уступку ипотечного портфеля банка эмитенту — «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Банки рассчитывают наращивать объемы выпуска ИЦБ, отмечая, что были вынуждены действовать осторожно в начале пандемии. Понадобилось время, чтобы оценить риски в текущей ситуации и скорректировать планы по выпуску ИЦБ, отметили представители кредитных организаций. По их словам, секьюритизация ипотечных активов привлекательна как для банков, так и для инвесторов как альтернативный низкорискованный инструмент.

По мнению экспертов, инструмент позволяет банку «разморозить» выданные средства и снизить нагрузку на капитал. Недостатками инструмента являются относительно высокая сложность и затратность первой сделки: кредитной организации приходится модернизировать ряд внутренних процессов, подстраивать IТ под высокие стандарты отчетности, поддерживать определенное качество обслуживания и выдачи кредитов.