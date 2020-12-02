ПАО «МИнБанк» запустил удобный сервис автоматического поиска и быстрой оплаты штрафов ГИБДД в онлайн-банке для юридических лиц. Компании, специализирующиеся на транспортных, экспедиторских услугах, имеющие собственный автопарк, оценят эту новую функцию в «МИнБанк Бизнес-онлайн». Клиенты теперь могут оперативно получать информацию о наличии штрафов ГИБДД и своевременно оплачивать их через систему ГИС ГМП, предоставив в банк реквизиты свидетельств о регистрации ТС.

Проектом внедрения комплексного решения занимались компании iDSystems и iSimpleLab .

Благодаря тесной интеграции их программных продуктов в платформе ДБО iSimpleBank 2.0 в части функционала для розничных клиентов имеется возможность оплаты штрафов ГИБДД через СМЭВ, которая уже давно используется практически во всех банках-клиентах компании iSimpleLab. А теперь в рамках коробочного продукта iSimpleBank 2.0 при условии использования банком шлюза к СМЭВ от компании iDSystems стал доступен аналогичный сервис и для юридических лиц.

Модули системы «iDБанк» для взаимодействия с ГИС ГМП позволили реализовать схему «получение сведений о начислениях по подписке». Она обеспечивает при однократном запросе по множеству идентификаторов клиентов в ГИС ГМП получение сведений о том, что по любому из них было сформировано начисление. Такой механизм позволяет не направлять ежедневно огромное количество запросов в ГИС ГМП, но обеспечивает полное информирование клиентов банка о том, что был сформирован штраф ГИБДД либо другое начисление для оплаты государственных или муниципальных услуг.

Слаженная работа iSimpleLab и iDSystems и опыт в реализации подобных проектов позволили компаниям в период пандемии в короткие сроки выпустить соответствующее обновление и порадовать клиентов ПАО «МИнБанк» новыми возможностями системы дистанционного обслуживания.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компании входят в консорциум iCAM