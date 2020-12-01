Главная цель стратегии-2023 — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире.
Топ-менеджеры «Сбера» на двухдневном Investor Day представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил глава СберБанка Герман Греф, основные задачи стратегии-2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.
«Сбер» за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил свое присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании группы могут покрыть все конечные потребности клиентов», — сообщает пресс-служба кредитной организации.
Главная цель стратегии-2023 «Сбера» — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5, говорится в релизе.
«Стратегия-2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — экосистему», — сказал Греф.
Руководители бизнес-блоков «Сбера» рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы «Сбера», которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов.
В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:
- Топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии.
- Развитие цифровой платформы Platform V, которая остается ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса «Сбера».
- Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.
- Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису «ДомКлик».
- Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта, что повлечёт за собой финансовый эффект в 360 млрд рублей в ближайшие три года.
- Выпустить свой «СуперАпп» и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейсв 2021 году.
- Рост корпоративного кредитного портфеля на 15% к концу 2023 года.
Нет комментариев