Топ-менеджеры «Сбера» на двухдневном Investor Day представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил глава СберБанка Герман Греф, основные задачи стратегии-2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

«Сбер» за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил свое присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании группы могут покрыть все конечные потребности клиентов», — сообщает пресс-служба кредитной организации.



Главная цель стратегии-2023 «Сбера» — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5, говорится в релизе.

«Стратегия-2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — экосистему», — сказал Греф.



Руководители бизнес-блоков «Сбера» рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы «Сбера», которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов.

В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:

