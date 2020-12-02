Банки в октябре вновь выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 182 тыс. займов, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с октябрем прошлого года выдачи выросли на 59%. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2020 года — 180 тыс. кредитов. За десять месяцев банки выдали 1,24 млн ипотечных кредитов — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучшую годовую динамику показали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где выдачи выросли на 84% по сравнению с октябрем 2019-го, Алтайский край (плюс 80%), Тюменская область (плюс 79%) и Москва (плюс 74%). Наименьшая динамика отмечена в Башкортостане, где выдачи выросли лишь на 44%, Кемеровской области (плюс 42%) и Иркутской области (плюс 29%).

По словам генерального директора ОКБ, некоторые заемщики, еще не зная о намерении правительства продлить программу, в спешке завершали оформление сделок, чтобы получить заем по низкой ставке, что повлияло на количество выданных в этом месяце ипотечных кредитов.