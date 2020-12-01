Средний размер выданных ипотечных кредитов в октябре 2020 года достиг рекордных 2,75 млн рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель вырос на 12,8%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,78 млн рублей), Московской области (4,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,43 млн рублей), а также в Приморском крае (3,28 млн рублей) и Ленинградской области (3,01 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост показателя в июле продемонстрировали Кировская область (+22,4%), Приморский край (+21,3%), Московская область (+19,6%), Ставропольский край (+19,1%), а также Нижегородская область (+15,6%). В ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился, в том числе, в Самарской области (-1,2%), Ленинградской области (-1,1%).