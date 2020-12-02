Минфин России на аукционе в среду, 2 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 8,987 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 14,143 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,5% от номинала, средневзвешенная цена — 99,6277% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,05% годовых.