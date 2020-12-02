Пилотную программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России можно применить на федеральном уровне в случае ее удачной реализации, сообщил заместитель гендиректора компании «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Официальный запуск программы, которую ранее анонсировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, состоялся 1 декабря. Кредиты на строительство домов будет выдавать Банк ДОМ.РФ, программа продлится до 1 июля 2021 года. Ипотека на индивидуальные дома предусмотрена для заемщиков в возрасте до 36 лет, имеющих не менее одного ребенка до 19 лет.

«Уверен, что программа найдет большой отклик как у участников рынка, так и у покупателей. Я уверен, что в случае успешного «пилота» программа может быть рассмотрена уже на более широком федеральном уровне по аналогии с программой ипотечного кредитования на многоквартирные дома», — сказал Филиппов.

Ипотечный кредит на строительство жилого дома предоставляется по ставке от 6,1%. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда России, а также для зарплатных клиентов банка. Лимит установлен на уровне 12 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей — в других регионах. Максимальный срок кредита составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос — 20%.