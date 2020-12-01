Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Пока болезнь проходит сносно, написал он в Twitter.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,3 млн человек, более 1,4 млн умерли, отмечает ТАСС. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.