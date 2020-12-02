Большинство россиян (67%), желающих приобрести жилье в текущий момент, хотели бы это сделать для собственного пользования. Еще 28% сдавали бы купленное жилье в аренду. Покупка квартиры с целью перепродажи по более высокой цене выступает мотивом только для 2% желающих приобрести жилье. Таковы данные совместного исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

При этом покупка жилья — самый востребованный россиянами способ вложения средств. 50% опрошенных отметили, что именно так распорядились бы крупной денежной суммой в текущий момент. Большинство респондентов считают вложения в жилье не только более выгодными в сравнении с банковскими вкладами (66%), но и не менее надежными (58%).

Как показал опрос, в дополнение к 50% граждан, желающих инвестировать в жилье, еще 30% готовы рассмотреть покупку жилья, но не как приоритетный способ инвестирования.



Потребность в жилье в России находится на высоком уровне. По данным прошлогоднего исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, улучшить жилищные условия хотели бы 24,3 млн семей (40%). Чаще всего это связано с потребностью в дополнительной жилой площади или комнатах (10,6 млн семей) либо недостаточным уровнем благоустройства жилья (8,5 млн семей).