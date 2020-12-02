Ставки по ипотеке в России в перспективе могут быть снижены до 4—5%, предположил вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

«На сегодняшний день если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4—5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал он и привел в пример Китай, где ипотечные ставки находятся на уровне 3—5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики.

«Мы тоже будем эту тему поддерживать. Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», — пояснил вице-премьер.

Рост цен на жилье связан с целым рядом причин, в том числе с переходом на эскроу-счета, ослаблением курса рубля и влиянием коронавируса, а не только с программой льготной ипотеки, сообщил Хуснуллин. «Когда говорят про увеличение цены, говорят, что это ипотека. Я говорю, что только из-за ипотеки — это неправда. Давайте смотреть правде в глаза — мы перешли на эскроу-счета. То есть мы за риски заплатили, все ушло в цену», — сказал он. Вторая причина, по его словам, связана с ослаблением курса рубля. Так, валютная составляющая в жилье экономкласса достигает 8—10%, в комфортном жилье — до 30—40%, пояснил вице-премьер.

Также коронавирус, по его словам, нарушил производственные цепочки — где-то срывались поставки, где-то строители не могли выйти на стройки, где-то из-за этого увеличились сроки строительства. «Кто за это платить должен? Тоже уходит в цену», — подчеркнул Хуснуллин.

Еще одна причина повышения цен на жилье связана с дефицитом рабочих на стройках: трудовые мигранты в связи с коронавирусом уехали из России и сейчас обратно вернуться не могут, отметил вице-премьер. Он добавил, что только увеличение предложения и появление конкуренции позволит снизить цены.